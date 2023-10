Mitwirkende für Krippenspiel in Dienstedt gesucht

Interessierte können als Darsteller, Kulissenbauer, Betreuer, Ideengeber oder Techniker beim diesjährigen Krippenspiel in der Kirche in Dienstedt mitwirken. (Symbolbild)

Dienstedt. Darsteller, Kulissenbauer, Betreuer, Ideengeber oder Techniker: Für das Krippenspiel in der Dienstedter Kirche werden noch Mitwirkende gesucht.

Der Gemeindekirchenrat Dienstedt sucht noch Interessierte, die sich am diesjährigen Krippenspiel am 24. Dezember beteiligen möchten. Das erste Treffen findet am kommenden Samstag, 4. November, um 10 Uhr in der Dienstedter Kirche statt.

„Es wäre wieder prima, wenn Jugendliche mit Betreuung, Kreativität und großartigen Ideen unterstützen. Ihr seid herzlich willkommen und werdet gebraucht. Weiterhin können gern Eltern oder Großeltern mit Tee, Kinderpunsch oder mal einen Kuchen zur Probe überraschen“, teilt Carina Siptroth vom Gemeindekirchenrat mit.

Wer als Darsteller, Kulissenbauer, Betreuer, Ideengeber oder Techniker mitwirken möchte, kann sich unter Telefon: 0152/33943435 melden.