Mobile Teststationen erweitern das Corona-Testangebot in Stadtilm. (Symbolfoto)

Mobiles Testangebot in Stadtilm

Stadtilm. Mobile Corona-Teststationen in Stadtilm sollen das Schnelltestangebot erweitern. Das sind die Termine und Standorte:

In Stadtilm gibt es die Möglichkeit, an mobilen Teststationen Corona-Schnelltests durchführen zu lassen. Diese stehen montags, mittwochs und freitags von 7 bis 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 6 bis 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr vor dem Stadtilmer Rathaus. Weitere Testmöglichkeiten gibt es in der Gelenkwellenstraße 1. Diese können montags, mittwochs und freitags von 6 bis 7 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr sowie sonntags von 13.30 bis 14.30 Uhr aufgesucht werden.