Mobilfunkanbieter investieren weiter im Ilm-Kreis

Dass es Probleme mit dem Mobilfunkempfang gibt, haben Orte wie Angelroda, Bittstädt, Liebenstein oder Dosdorf gemeinsam. Je nachdem, in welchem der drei Mobilfunknetze telefoniert wird, gibt es mehr oder weniger guten Empfang, manchmal auch gar keinen. Die im Internet einsehbaren Karten der Netzabdeckung stimmen nicht immer mit der Wirklichkeit überein. Zudem gebe es weiße Flecken insbesondere beim Empfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung, der vierten Generation der Mobilfunkstandards, heißt es bei Vodafone.

Der Mobilfunkbetreiber des D2-Netzes bietet nach eigenen Angaben im Ilm-Kreis eine umfassende Mobilfunkversorgung an. In den besiedelten Gebieten würden 43 Mobilfunkstandorte eine Versorgung von nahezu 100 Prozent der Bevölkerung sicherstellen. Auch bei der mobilen Breitbandversorgung mit LTE weise Vodafone eine Versorgung von rund 98 Prozent der Haushalte im Landkreis auf. Bis Mitte 2021 plane Vodafone einen LTE-Neubaustandort im Ilmtal, fünf LTE-Erweiterungen für zusätzliche Netzkapazität in Martinroda, Gehlberg, Arnstadt, Altenfeld und Ilmenau.

Der Mitbewerber Telefónica Deutschland (O2-Netz) teilt auf Anfrage mit, dass unter anderem in diesem Jahr neue LTE-Anlagen in den Orten Arnstadt, Ilmenau, Geraberg, Stadtilm, Ichtershausen, Großbreitenbach sowie Plaue und Gräfenroda eingeschaltet wurden bzw. noch werden.

Die Telekom (D1-Netz) betreibt zurzeit über 54 Mobilfunkmasten im Ilm-Kreis, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. 17 davon seien bereits auf den neuen Standard 5G umgeschaltet oder erweitert worden. In den kommenden zwei Jahren plane der Mobilfunkbetreiber den Aufbau weiterer 21 Mobilfunkstandorte im Landkreis.

Die Standorte sind nicht immer an Mobilfunkmasten gebunden. Die Basisstationen können auch in Gebäude integriert sein. So befindet sich eine Anlage im Kirchturm der Ilmenauer Jakobuskirche. Mitunter nutzen mehrere Mobilfunkanbieter den selben Funkmast.