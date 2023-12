Modelbahnausstellung in Frankenhain

Frankenhain Verein lädt zu traditioneller Adventsausstellung am 22. und 23. Dezember ein

Die Frankenhainer Modelleisenbahner laden wieder zum Nachtspecial und zur traditionellen Adventsausstellung ein. Am Freitag, 22. Dezember, werden verschiedene Modelleisenbahnen im Vereinshaus in der Kleinen Waldstraße 11 in Frankenhain von 17 bis 20 Uhr zu einem Nachtspezial gezeigt. Die Räume sind nur spärlich beleuchtet, damit sich die Nachtstimmung auf den Modelleisenbahnanlagen bestens entfaltet. „Bereits in den letzten Jahren wurde das Nachtspecial sehr gut angenommen. Erwachsene und Kinder bestaunten die große Vereinsanlage mit vielen bunten Lichtern im Dunkeln“, erzählt Thomas Bartholomäus, Vereinsvorsitzender vom Modelleisenbahnclub Gräfenroda mit Sitz in Frankenhain.

Am Samstag, 23. Dezember, folgt in der Zeit von 14 bis 18 Uhr die traditionelle Adventsausstellung. „Auch der alljährliche Stammgast, der Weihnachtsmann, wird vor Ort sein. Bei Bratwurst, Glühwein, Kuchen, Kaffee und vielen weiteren köstlichen Speisen und Getränken lässt sich ein wunderschöner Familientag in Frankenhain verbringen“, ist sich Bartholomäus sicher.