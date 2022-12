Modellbahner laden zur Adventsschau

Frankenhain. Das wird am Freitag und Samstag in Frankenhain geboten:

Zu seiner Adventsausstellung lädt der Modelleisenbahnclub Gräfenroda am 16. und 17. Dezember an seinen Vereinssitz in Frankenhain ein. Am Freitag von 17 bis 20 Uhr wird die Modellbahnanlage in einem „Nachtspecial“ vorgestellt. Der Ausstellungssaal ist dunkel, die Anlage erstrahlt in ihrem eigenen Licht. Am Samstag öffnen sich die Türen von 10 bis 17 Uhr. An beiden Tagen hat sich auch der Weihnachtsmann angekündigt. Die Vereinsräume befinden sich in der Kleinen Waldstraße 11, Parkplätze gibt es vor Ort.