Modellbauer arbeiten am Projekt Seilbahn

Die Limousine ist vorgefahren, ein Bodyguard sperrt den Weg ab, am Straßenrand hat sich eine Gruppe Schaulustiger zusammen gefunden. „Da ist die Kanzlerin, natürlich im typischen Outfit“, sagt Swen Maeder und zeigt auf eine der kleinen Figuren. Kein Zweifel auf ihrer Anlage haben die Mitglieder des Modelleisenbahnclub Gräfenroda Sitz Frankenhain viel Wert auf Details gelegt. Sogar so sehr, dass sich in der Zuschauermenge, die da Angela Merkel betrachtet, ein Rätsel verbringt. „Da steht eine Figur drin, da sagen wir den Besuchern im Rest des Jahres immer, sie sollen heraus finden, wer da nicht hingehört“, so Swen Maeder. Nur so viel sei verraten: Zur aktuellen Zeit passt sie bestens.

Dass die Frankenhainer am letzten Adventswochenende immer ihre Anlage für Besucher öffnen, ist schöne Tradition und zog auch in diesem Jahr nicht nur viele Einheimische sondern auch Eisenbahnfans aus nah und fern an. Wie viel Vorbereitung darin steckt, dass staunende Kinderaugen nun den Zügen hinterherblicken und so mancher Erwachsene auf Detailsuche bei den bekannten Gebäuden aus Gräfenroda oder Frankenhain gehen konnte, ahnt dabei nur der Eingeweihte. „Wir brauchen allein vier Stunden, um die Anlage herzurichten“, erklärt Swen Maeder.

Züge fahren streng nach Dienstplan

Die meisten Züge, die dann auf ihr Fahren, werden von den Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt. Steuern darf sie an diesen zwei Tagen der Nachwuchs, streng nach Dienstplan versteht sich. So wie es sich bei der Eisenbahn gehört. Besonders spannend wird es immer am Samstagabend. „Dann dimmen wir das Licht, schalten alle Beleuchtung auf der Anlage an“, verrät Vereinsvorsitzender Marc Aulinger. Etwa tausend LEDs leuchten dann, schätzt er – Bahnsteig- und Straßenlampen, beleuchtete Häuser und auch das brennende Finanzamt, was so manchen Besucher besonders freut. Ein Teil der Anlage, so erklärt Swen Maeder bildet die Region wieder. Die Kirche in Frankenhain zum Beispiel, inklusive Kirmesgesellschaft und Glockenklang, oder die Alte Lache in Gräfenroda. „Wir fragen die Besucher, ob wir ihr Haus abbilden dürfen. Dann wird es vermessen und fotografiert und schließlich im Maßstab 1:100 oder 1:87 nachgebaut“, erklärt Swen Maeder die viele Arbeit, die dahinter steckt, denn natürlich können die Modellbauer in dem Fall nicht auf Fertigbaukästen zurückgreifen.

Aktuelles Projekt der Modellbauer ist eine Seilbahn

Der andere Teil der rund 72 Quadratmeter großen Anlage mit 600 Meter Gleisen wird frei gestaltet und auch immer mal wieder neu gemacht. So reagierte man zum Beispiel vor zwei Jahren aufs Gebrüder-Grimm-Jubiläum mit einem Märchenwald. Ein anderer Teil zeigt einen modernen Busbahnhof samt Industriegebiet, dem Erfurter Kreuz nachempfunden. „Wir versuchen hier vor allem einheimische Firmen abzubilden;“ so Swen Maeder. Sogar die Busse tragen ein bekanntes Logo. Aktuelles Projekt der Modellbauer ist eine Seilbahn. „Die kleine ist fertig geworden, nächstes Jahr wollen wir noch eine große bauen“, verrät Marc Aulinger. Doch nicht nur im Kleinen auch im Großen legen die 25 Vereinsmitglieder öfters mal Hand an. „In diesem Jahr haben wir den Sanitärbereich erneuert. Dank der Spenden zu unserem Vereinsjubiläum“, berichtet Marc Aulinger.

Verein hatte im Sommer 50-Jähriges gefeiert

Im Sommer hatte der Verein sein 50-Jähriges gefeiert. „Dank gilt unseren Sponsoren und besonders unserem Mitglied Jürgen Eisner, der da sehr aktiv war.“ Zweimal in der Woche treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen bauen. „Aber manche sind fast jeden Tag hier“, weiß der Vereinschef. Auch das miteinander schrieb man in diesem Jahr besonders groß. „Wir haben eine Vereinsfahrt ins Erzgebirge gemacht“, so Marc Aulinger. In Niederschlag und Umgebung standen da natürlich auch einige Fahrten mit Traditionszügen an. Die eigenen kleinen Modelle verschwinden nun wieder von der Anlage, bis im Sommer wieder zum Tag der offenen Tür geladen wird. Sicher ist auch dann manch Neues im liebevollen Detail zu entdecken.