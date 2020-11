Moderne Wohnbauten ersetzen Schandfleck in Arnstadt

„Ich bin gleich aus mehreren Gründen froh, dass sich hier endlich etwas tut“, sagt Bürgermeister Frank Spilling und blickt zufrieden auf das Areal gegenüber dem Bahnhof. Lange lag das Grundstück, auf dem einst die Gärtnerei Pötschke ansässig war, im Dornröschenschlaf. Schwierige Eigentumsverhältnisse ließen mehrere potenzielle Investoren abspringen. Doch seit 1. Oktober tut sich etwas auf dem über 5500 Quadratmeter großen Areal. Vier Mehrfamilien- und fünf Reihenhäuser will die Niersberger Group aus Erlangen dort bauen.

„Ich freue mich, dass hier hochwertiger Wohnraum geschaffen wird“, sagt Frank Spilling. „Wir brauchen Wohnungen für unsere Bevölkerung und für die, die nach Arnstadt ziehen wollen. Arnstadt wächst mit den Ansiedlungen am Erfurter Kreuz weiter.“ Zudem sei der Bau auch ein Signal „fürs gesamte Bahnhofsquartier.“ Dort, so hofft der Bürgermeister, wird sich in Zukunft noch mehr tun. Anfang nächsten Jahres soll die Machbarkeitsstudie zur Neugestaltung des Bahnhofsgebäudes und -vorplatzes vorgestellt werden.

Auf der Baustelle soll es rasch vorangehen, verspricht Projektleiter Torsten Wybranitz. „Für die Reihenhäuser haben wir schon die Baugenehmigung. Da kommt nächste Woche die erste Bodenplatte“, erklärt er. Für die Wohnblocks rechnet die Niersberger 365 Arnstadt, wie das Tochterunternehmen, welches das Projekt realisiert, heißt bis Dezember ebenfalls mit einer Baugenehmigung. Die vier Gebäudekomplexe werden insgesamt 47 Wohnungen beinhalten, verteilt auf vier Etagen. „Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer und haben eine Wohnfläche von rund 55 bis 126 Quadratmeter“, erklärt Torsten Wybranitz. Die Reihenhäuser werden auf zwei Etagen vier Zimmer bieten.

„Uns ist wichtig, beim Bau und bei der Vermarktung mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten“, sagt René Fabian, Geschäftsführer der Niersberger Wohn- und Anlagenbau, eines weiteren Tochterunternehmens der Gruppe. Für die Vermarktung konnte man die P & M Immobilien aus Ilmenau gewinnen. Inhaber Lars Pitan zeigt sich überzeugt, „dass wir hier keine Probleme haben werden, Mieter und Käufer zu finden.“

Auch die Arnstädter Stadtwerke möchte René Fabian als Partner mit ins Boot holen, wenn es um die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes geht. Zudem werden die energieeffizienten Häuser Photovoltaikanlagen auf dem Dach erhalten. Damit sollen auch die Ladestationen für Elektroautos gespeist werden. „Jedes Reihenhaus bekommt einen eigenen Anschluss“; kündigt Torsten Wybranitz an. Zudem werden neun der 66 Pkw-Stellplätze für die Mieter mit Ladestationen ausgerüstet. Vier weitere können bei Bedarf nachgerüstet werden. „Wir planen, dass die Mieter eine Zugangskarte bekommen und die Kosten dann direkt auf ihrer Stromrechnung landen“, so Wybranitz. Die Häuser sollen sich ins Stadtbild einpassen, ein großer Baum auf dem Gelände möglichst erhalten werden. „Außerdem werden wir knapp 20 neue Bäume pflanzen“, sagt Niersberger-Mitarbeiterin Sabrina Maier. Im Sommer/Herbst 2022 könnten die Mieter/Käufer einziehen, „in die Reihenhäuser vielleicht auch etwas eher.“ Und: „Wenn die Mieter mitmachen und viele E-Autos fahren, könnten wir hier sogar Kohlendioxid-neutral werden.“ Jetzt wird aber erst einmal weiter Baufreiheit auf dem Grundstück hergestellt.