Moderne Wohnungen direkt in der Arnstädter Innenstadt

Im Wohnblock An der Weiße 3 bis 9 und in der Töpfengasse 1 in Arnstadt laufen derzeit schon die Abrissarbeiten.

Es ist eine der begehrtesten Wohnlagen in Arnstadt. In der Straße An der Weiße laufen seit Anfang August die Abrissarbeiten im Wohnblock 5 bis 9 und der Töpfengasse 1. Dort sollen laut Detlef Möller, dem Chef der Wohnungsbaugesellschaft Arnstadt (WBG), insgesamt 32 moderne Zwei- und Dreiraumwohnungen entstehen. „Noch vor Beginn der Arbeiten hatten wir schon viele Interessenten für diese Wohnungen. Sie stehen Schlange“, so Möller. Die Sanierung kostet insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. 4,3 Millionen Euro wurden jetzt als Baudarlehen in Höhe von 3,9 Millionen Euro und als ein Baukostenzuschuss in Höhe von 450.000 Euro bewilligt. Nur Letzterer muss nicht zurück gezahlt werden. Die Wohnungen werden nach Fertigstellung – geplant ist die für Ende nächsten Jahres – auf dem gleichen hohen Standard sein, wie die schon bisher sanierten in den Wohnblöcken An der Weiße, auch hier wird ein Aufzug eingebaut, so dass sie ebenfalls barrierefrei zu erreichen sind. Die Rohbauarbeiten beginnen dann bereits Ende August.