Modische Masken bei Zeugnisübergabe in Arnstädter Stadthalle

Es war in diesem Jahr vieles anders. Eigentlich sollte es eine große Zeugnisübergabe mit Familien und Freunden in der Stadthalle Arnstadt werden, denn die Schüler der 12. Klassen vom Melissantes-Gymnasium haben dafür tüchtig gelernt. Coronabedingt wurden am Montag immer kursweise, mit Mundschutz und viel Abstand die Zeugnisse an die Abiturienten – hier Vivien Werner – überreicht.