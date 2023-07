Möhrchenhefte für Grundschüler im Ilm-Kreis: Wie funktioniert fairer Handel?

Zusammen mit Felix Schmigalle, Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises, freuen sich die Kinder der Grundschule Wilhelm Hey in Ichtershausen über ihre Möhrchenhefte.

Ilm-Kreis. Hausaufgabenheft mit Informationswert: Was die Kinder der 19 Ilm-Kreis-Grundschulen mit den Möhrchenheften lernen können.

Seit 2016 begleitet Kiki Karotte die Grundschulkinder im Ilm-Kreis mit dem Möhrchenheft durch das Jahr. Auch im Schuljahr 2023/2024 wird das beliebte Hausaufgabenheft für Grundschüler der Klassen eins bis vier laut einer Sprecherin des Landratsamtes an insgesamt 19 Grundschulen im Landkreis verteilt.

Insgesamt 1350 Hefte mit einem Gesamtwert von 5300 Euro werden zur Verfügung gestellt. Die ersten Exemplare wurden am Mittwoch an der Grundschule Wilhelm Hey in Ichtershausen durch Felix Schmigalle, der Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises, übergeben und mit großer Freude von den Jungen und Mädchen entgegengenommen.

In diesem Jahr steht das Thema „Fairness“ im Fokus. Die Kinder werden unter anderem dazu aufgefordert, sich mit fairem Handel auseinanderzusetzen und können in diesem Rahmen auch an einem Wettbewerb teilnehmen.

Gleichzeitig gibt Kiki Karotte den jungen Leserinnen und Lesern kindgerechte Tipps und Informationen rund um den Klimawandel und den Klimaschutz.

Doch nicht nur die Kinder bekommen mit dem Möhrchenheft einen nützlichen Helfer im Schulalltag in die Hand. Auch Eltern und Lehrkräfte begleitet Kiki Karotte. Denn das kleine Büchlein enthält neben allen wichtigen Bereichen eines Hausaufgabenheftes auch ein Faltblatt mit einem herausnehmbaren Ernte-Kalender und einer Energie-Checkliste. Auf zehn kunterbunten Themenseiten werden zum Beispiel erneuerbare Energien, die Klimaveränderung und ihre Folgen, Klimaretter, Stromfresser und umweltfreundliche Mobilität vorgestellt. So können die unterschiedlichen Themen auch ganz einfach in den Unterricht aufgenommen und integriert werden.

Das Möhrchenheft wurde von der Agentur „Eco Design“ aus Weimar entworfen und hergestellt. Es hat 120 Seiten und wurde klimaneutral mit Naturfarben auf Recyclingpapier in Deutschland gedruckt. 2016 ging es mit 872 Heften für 13 Schulen an den Start.