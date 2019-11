Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Monatstreffen der Senioren

Das nächste Monatstreffen der Senioren-Union des Ilm-Kreises – Bereich Arnstadt und Umgebung – findet am Dienstag um 14 Uhr im Waffelstübchen Arnstadt statt. Dort geht es um die Vorbereitung der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes am Freitag, 15. November, 16 Uhr, in Hotel Tanne in Ilmenau sowie um die Vorbereitung der Advents- und Vorweihnachtsfeier des Bereiches Arnstadt und Umgebung am 10. Dezember, 14 Uhr, heißt es in einer Mitteilung.