Aus gutem Grund, wollte sich ein Mopedfahrer einer Polizeikontrolle in Arnstadt entziehen. (Symbolbild)

Mopedfahrer flüchtet in Arnstadt vor Polizeikontrolle

Arnstadt. Ein 46-Jähriger flüchtete in Arnstadt vor einer Polizeikontrolle. Wie sich herausstellte, hatte er dafür mehr als nur einen Grund.

Am Dienstagabend führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Schwarzburger Straße in Arnstadt durch. Dabei wollten die Beamten einen Mopedfahrer kontrollieren, welcher sich allerdings der Kontrolle entziehen wollte und die Flucht ergriff.

Die Polizei konnte ihn jedoch nach kurzer Verfolgung stoppen. Die Gründe für seine versuchte Flucht offenbarten sich kurz darauf: Laut Polizeiinformationen besaß der 46-Jährige keinen gültigen Führerschein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis, sowie Amphetamin/Methamphetamin.

Die Ermittlungen ergaben darüberhinaus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 46-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.