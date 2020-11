Morde und andere Verbrechen

Der Arnstädter Verlag Kirchschlager ist bekannt für Titel wie „Brände/Morde/Explosionen“, „Henker/Blutvogt(Carnifex“, „Serienmörder des dritten Reiches“ oder „Serienmörder der DDR“. Alles nicht unbedingt leichte Lektüre vor dem Schlafengehen – interessant aber allemal. Nun ist ein neues Buch erschienen, und das reiht sich nahtlos in diese Reihe ein: „Blutspur durch Thüringen“.

Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen die Schilderungen wahrhaftiger krimineller Handlungen und Ereignisse sowie die Ermittlungsarbeiten. Das Spektrum der beschriebenen Fälle reicht vom Sexual-, Kindes- und Raubmord über Mordversuch, Banküberfälle und andere Gewaltstraftaten. Der Zeitraum erstreckt sich von 1884 bis in die Gegenwart des gerade zu Ende gehenden Jahres. Das betrifft auch Verbrechen im Ilm-Kreis.

Am 12. Februar 1926 ermordete der Fleischergeselle Oskar Becker in Arnstadt den Fleischermeister Hartmann. Er zerstückelte dessen Leichnam und warf die Teile in den Bittstädter Teich. Das Motiv war Liebe. Becker befand sich in sexueller Abhängigkeit von Lydia Hartmann, der Frau des Fleischermeisters. Das verwunderte alle im Gericht Anwesenden, da Lydia Hartmann eine Frau mit sechs Kindern war und nicht sehr attraktiv wirkte. Oskar Becker wurde hingerichtet, die Mitangeklagte zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt.

Am 15. März 1960 ereignete sich in der Arnstädter Gartenkolonie „Eintracht“ ein Mord und eine Brandstiftung. Lucie K.* ging mit Gerhard S.* ein Verhältnis ein, doch dieser plante, sie zu verlassen. Sie beschloss daraufhin, ihn zu töten. Am 15. März kaufte sie morgens ein Messer und drei Flaschen Spiritus. Als er schlief, tötete ihn Lucie K. Anschließend verspritzte sie den Spiritus im Gartenhaus, setzte alles in Brand und brachte sich selbst noch eine Schnittwunde bei. Durch die Flammen erlitt sie Verletzungen. Sie begab sich in das nahe gelegene Krankenhaus, um Hilfe zu suchen. Lucie K. wurde in Haft genommen und wegen vorsätzlichen Mordes und Brandstiftung angeklagt. Das Strafmaß ist nicht bekannt.

Außerdem geht es unter anderem noch um einen Mord Wandersleben (1884), einen an einer Schmiedefelder Porzellanmalerin (1928) oder um einen Banküberfall im Ilm-Kreis im Jahr 1997.

* Namen wurden im Buch verfremdet. „Blutspur durch Thüringen“ ist im Buchhandel erhältlich und kostet 14,95 Euro