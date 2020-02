„Morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter“

Eleonore Mühlbauer saß von 2009 bis zur Wahl im Oktober 2019 für die SPD im Thüringer Landtag. Mit Platz zwölf auf der Landesliste ihrer Partei hatte sie aufgrund des schlechten Ergebnisses der SPD aber keine Chance, ihr Mandat im Landesparlament zu behalten. Die SPD hat dort acht Sitze, ein Direktmandat und sieben Abgeordnete über die Landesliste. Mühlbauer ist seit 2009 Mitglied im Arnstädter Stadtrat und sitzt ebenfalls seit 2009 im Kreistag. Die 1964 in Augsburg geborene und seit 1990 in Thüringen lebende Politikerin ist Architektin. Sie ist verheiratet und hat ein Kind.

Sie sind nicht mehr Landtagsabgeordnete, wie haben Sie die Wahl des neuen Ministerpräsidenten am Mittwoch erlebt?

Ich war auf der Zuschauertribüne im Plenarsaal. Bei mir herrschte blankes Entsetzen nach dem drittem Wahlgang, mit welcher politischen Naivität sich mein ehemaliger Kollege Thomas Kemmerich von Faschisten hat wählen lassen. Für Thüringen ist das 75 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager nicht tragbar. Nur Narren mit der Unterstützung von rechts außen haben ihn ins Amt gehoben.

Hätten Sie ihm auch – wie die Linke-Fraktionschefin – die Blumen vor die Füße geworfen?

Nein, dazu wären mir die Blumen zu schade gewesen.

Wie soll es jetzt im Land Ihrer Meinung nach weitergehen?

Ich bin schon Donnerstagvormittag vom Rücktritt Kemmerichs, von der Auflösung des Landtages und von baldigen Neuwahlen ausgegangen. Das war und ist für mich die einzige Möglichkeit, das politische Ansehen Thüringens in Deutschland und in der Welt wieder herzustellen und dem Wählerwillen in Thüringen gerecht zu werden. Und es scheint ja nun auch so zu kommen.

War Ihr Abschied aus dem Landtag schmerzlich?

Nein. Als ich am Mittwoch dort war, dachte ich nur: Es war eine wichtige, schöne und interessante Zeit für mich, die ich nicht missen möchte. Durch meine Aufgaben im Arnstädter Stadtrat und im Kreistag bin ich weiter politisch aktiv und werde mich für die Belange der Stadt und des Ilm-Kreises einsetzen.

Was bezeichnen Sie als Erfolge Ihrer zehnjährigen Arbeit im Landtag in Erfurt?

2009 sollte das Jonastal von Arnstadt bis zum Abzweig Espenfeld dicht gemacht werden, das konnte ich gemeinsam mit Klaus von der Krone (CDU) verhindern. Völlig zu recht, wie man heute sieht. Für die Sanierung der Schule in Marlishausen besorgte ich Fördermittel. Völlig zu recht, wie man heute sieht. Und mir war es ganz wichtig, die Angebote der Ilm-Kreis-Kliniken an den beiden Standorten in Arnstadt und Ilmenau zu erhalten und im Krankenhausplan des Freistaates dauerhaft festzuschreiben. Völlig zu recht, wie man heute sieht.

Was hätte besser laufen können?

Die Arnstädter Polizei hätte schon vor Jahren einen besseren Standort verdient, das jahrelange Gezerre um den Mühlweg war nicht im Sinne der Bürger. Und auch bei der Zufahrt vom Autobahnzubringer her in das Gewerbegebiet Erfurter Kreuz hätte ich mir gewünscht, dass wir da jetzt schon weiter sind. Auch die Verlagerung der Landesstraße aus der Arnstädter Innenstadt ist bisher noch nicht erfolgt, hier muss das Land zeitnah handeln. Es fehlt leider auch eine klare Positionierung des Landes zur Zukunft des Schlossmuseums in der neuen Stiftung Mitteldeutsche Schlösser, die extrem wichtig ist.

Wie sieht Ihr Alltag nach dem Ausscheiden aus dem Landtag aus?

Morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter, wie auch schon vorher. Zur Zeit versuche ich durch Bildungsangebote, die Defizite in meinem Beruf aufzuarbeiten, die die letzten zehn Jahre entstanden sind. Landtagsabgeordnete ist ein Full-Time-Job.

Sie sind im Arnstädter Stadtrat und im Kreistag. Wo liegen jetzt hier Ihre Schwerpunkte?

Zur Zeit sammle ich Unterschriften für die Petition „Unsere Polizei gehört in die Innenstadt“. Das war, ist und bleibt ein ganz wichtiges Anliegen. Und natürlich liegen mir alle bildungspolitischen Fragen – also die Schulen im Kreis und in der Stadt – ganz besonders am Herzen. So muss in Arnstadt die ehemalige Förderschule in der Lindenallee zeitnah saniert werden. Wir haben hier einen tollen Standort für die Volkshochschule.

Kann man – auch aufgrund der nicht gerade berauschenden Wahlergebnisse der SPD in den Kommunen – hier noch sozialdemokratische Akzente setzen?

Ja. Bei der Polizei gibt es einen fraktionsübergreifenden Konsens. Dasselbe ist uns auch im Kreis beim Haushalt gelungen. Grundsätzlich ist eine meiner sozialdemokratischen Triebfedern als Einwohnerin von Arnstadt, mit allen demokratischen Akteuren – Einwohnern wie Stadträten – die Zukunft lebenswert zu gestalten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Ilm-Kreises und Arnstadts?

Dass wir in Arnstadt und im Kreis sachbezogen diskutieren, miteinander reden und einander zuhören. Wir müssen wieder lernen, unser Gegenüber auf Augenhöhe wahrzunehmen. Nur gemeinsam können wir die Zukunft gestalten, Taschenspielereien oder Tricks, wie jetzt in Erfurt erlebt, bringen uns da nicht weiter.

Wie sehen jetzt Ihre persönlichen Ziele aus?

Ich will als Architektin schöne Häuser bauen, wenn es geht, hier in der Region, und weiterhin in Arnstadt im Ehrenamt möglichst viel erreichen – da gibt es viel zu tun.