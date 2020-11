Morsche Balken gefährden den Kirchturm

Bittstädt. St. Ägidien in Bittstädt muss saniert werden, die erhofften Fördermittel bleiben vorerst aber aus

Leise heult der Wind durch den Kirchturm der Sankt-Ägidien-Kirche in Bittstädt. Er rüttelt an hölzernen Fensterläden. Glasscheiben gibt es in den Fensteröffnungen nicht. „Das erweist sich immer mehr als Problem“, weiß Hannelore Hartlep vom Gemeindekirchenrat, die gemeinsam mit Pfarrer Mathias Hock im Turm nach oben steigt. Denn über die Jahrzehnte drang immer mehr Feuchtigkeit ein und hinterließ massive Schäden im Gebälk, die dringend behoben werden müssen.