Mortag referiert in Rottenbach

Rottenbach. Der bekannte Thüringer Pomologe stellt sein neuen Buch unweit der Kreisgrenze zum Ilm-Kreis vor.

Der Pomologe und Obst-Experte Hans-Jürgen Mortag referiert am Freitag, 24. November, in Rottenbach unweit der Kreisgrenze. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Bahn-Hofladen in Königsees Ortsteil Rottenbach, Am Bahnhof 3.

Das Mitglied des Pomologen-Vereins stellt dabei sein neues Buch „ApfelMarktSorten“ vor. Mortag recherchierte deutschlandweit bei zahlreichen Discountern und Supermärkten das Apfelangebot. In Rottenbach präsentiert er auch verschiedene Apfelsorten. Zudem können Fragen zum Thema Obst gestellt werden, informiert der Veranstalter, die Bürgergenossenschaft Bahn-Hofladen. Unlängst war Mortag zur Apfelsortenbestimmung beim Apfelfest im Blütengrund in Alkersleben.