Großhettstedt. Gerade als ein Autofahrer vor ihm zum Abbiegen ansetzte, startete ein Motorradfahrer auf der B87 ein Überholmanöver und krachte in das Auto.

Motorradfahrer im Ilm-Kreis bei Unfall schwer verletzt

Auf der B87 zwischen Großhettstedt und Stadtilm kollidierte am Sonntagnachmittag ein 71-jähriger Motorradfahrer mit einem 74-jährigen Subaru-Fahrer.

Als der Autofahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte der 71-Jährige mit seiner Honda laut Polizei zum Überholen an. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Subaru-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Bundesstraße war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

