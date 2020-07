Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer schwer verletzt - Teurer Unfall mit Polizeiauto

Während einer Einsatzfahrt fuhr eine Funkstreife am Freitag gegen 17.40 Uhr in Gräfenroda die Ohrdrufer Straße in Richtung Frankenhain. Beim Linksabbiegen kollidierte der Streifenwagen mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde leicht verletzt. Andere Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge mussten mit Abschleppdiensten geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 50-Jähriger fuhr Sonntagabend mit seinem KTM-Motorrad auf der Landstraße zwischen Kahlert und Altenfeld. In einer Kurve verlor der Motorradfahrer wahrscheinlich aufgrund von Split auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Durch den Sturz verletzte sich der 50-Jährige schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die KTM wurde beschädigt.

