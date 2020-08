Motorradfahrerin verletzt - Zwischenfälle wegen zwei Ladendieben

Ladendieb beleidigt Polizisten - Security überwältigt weiteren Ladendieb

Samstagabend wurde in Arnstadt ein Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße durch Security-Mitarbeiter beim Ladendiebstahl ertappt und die Polizei hinzugerufen. Der 44-jährige Mann hatte versucht, Zigaretten zu entwenden und beleidigte die Polizisten, als diese die Anzeige im Markt aufnahmen und die Personalien des Mannes feststellten. Somit hat er sich nicht nur eine Anzeige wegen Ladendiebstahls sondern auch noch wegen Beleidigung eingefangen.

Samstagnachmittag wurde ebenfalls in einem Verbrauchermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße ein 47 jähriger Ladendieb durch die dort arbeitende Security beim Ladendiebstahl festgestellt. Der Dieb versuchte zwar zu flüchten, konnte aber durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überwältigt werden. Der Polizei war der Dieb bestens bekannt, eine Anzeige wurde aufgenommen.

Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Samstagnachmittag kam eine 31-jährige Honda-Fahrerin mit ihrem Motorrad beim Durchfahren einer Kurve im Jonastal nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wobei sie sich leicht verletzte. Zum Glück war die Kradfahrerin nicht allzu schnell unterwegs, die Ursache wurde in der mangelnden Fahrpraxis erkannt. Das Motorrad musste abgeschleppt und die Frau ins Krankenhaus Arnstadt gebracht werden.

Die Meldungen der Polizei für Thüringen