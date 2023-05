Mountainbiketour von Ilmenau zum Trippstein

Ilmenau. Zu einer Mountainbiketour von Ilmenau bis zum Trippstein lädt der ADFC Ilm-Kreis am 7. Mai alle Radsportfreunde ein.

Zu einer Mountainbiketour von Ilmenau bis zum Trippstein, einem der schönsten Aussichtspunkte des Thüringer Waldes, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Ilm-Kreis am kommenden Sonntag, 7. Mai, alle Radsportfreunde ein. Treffpunkt ist laut Mitteilung um 9 Uhr am Bahnhof in Ilmenau. Von dort aus führt die Route über den Langen Berg und die Barigauer Höhe zum Trippstein und wieder zurück nach Ilmenau.

„Es ist zu beachten, dass es bei dieser Tour sehr viele Höhenmeter zu überwinden gibt. Ausreichend Kondition ist also allemal eine gute Voraussetzung.“, heißt es seitens des ADFC. Zudem werden die Teilnehmer gebeten, einen geeigneten Radhelm zur eigenen Sicherheit zu tragen.

Mehr Infos gibt es unter: https://ilm-kreis.adfc.de/radtouren