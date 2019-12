Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlenweihnacht lockt wieder nach Möhrenbach

Mit der vierten Auflage der Mühlenweihnacht versuchte Möhrenbach, seinem Ruf gerecht zu werden, den romantischsten Weihnachtsmarkt im Ilm-Kreis auszurichten. Nein, dieses Siegel wird von niemandem offiziell vergeben. Die Organisatoren des Vereines Attraktives Möhrenbach haben aber wirklich alles gegeben, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Unter ihrer Leitung fanden sich viele fleißige Helfer in den Vereinen, Einrichtungen und Familien im Ort. Die Mühle der Familie Umbreit bot die perfekte Kulisse. Der Traditionsbetrieb wurde 1897 gegründet. Bis heute werden hier verschiedene Mehle gemahlen. Leicht mit Schnee bepudert präsentierte sich auch die Umgebung. Und fragt man die Gäste, dann ist das weihnachtliche Spektakel in Möhrenbach schon nach so kurzer Zeit zu einem festen Termin im Weihnachtskalender geworden.

Das Programm der Kinder der Kita Purzelbaum erwärmte das Herz der Eltern. Foto: Andreas Heckel

Die Müller hatten extra den Mühlenboden geräumt, damit die ortsansässige Bäckerei Eberhardt dort Stollen, Lebkuchen und Teegebäck reichen konnte. Sandra Klein hatte alle Hände voll zu tun, frische Waffeln im Mühlencafé zu servieren. Und auch an den Ständen auf dem Mühlenhof waren es die regionalen Angebote, die die Besucher besonders begeisterten. Da war zum Beispiel Nico König aus Neustadt. An seine Drechselbank ließ er niemanden heran. Wir wollen doch alle mit zehn Fingern Weihnachten feiern, sagte er schmunzelnd, während er seiner Interpretation eines Weihnachtsbaumes aus Ahorn den letzten Schliff gab. Auch Erhard Griep aus Möhrenbach hatte wieder Wurzeln im Wald gesammelt, um sie zu weihnachtlichen Kunstwerken zu verarbeiten. Das ist sein Hobby. Bei seinem Debüt im letzten Jahr waren seine Kreationen aber so gut angekommen, dass er auch in diesem Jahr wieder einen Stand in der Mühle aufgebaut hatte.

Im Weihnachtsmann-Kostüm zog Alexander Bräuning seine Kreise. Der kleine Felix (8) ist wohl brav gewesen und durfte sich ein kleines Geschenk aus dem großen Jutesack von Knecht Ruprecht angeln. Das Programm der Kinder der Kita Purzelbaum erwärmte das Herz der Eltern.

Im warmen Mühlencafê servierte Sandra Klein Waffeln, Kuchen und Weihnachtsgebäck. Foto: Andreas Heckel

Auf ihrem Stand boten sie Kuchen an, um die Spendenaktion für das Kinder-und Jugendheim Neustadt zu unterstützen. Auch am Glühweinstand fand sich dafür eine Spendenbox. Die Moderatorin am Mikrofon warb: Es ist so einfach, eine kleine Spende zu geben. Wir akzeptieren auch Pfandchips. Glühwein gehört zu einem romantischen Weihnachtsmarkt. Das sagen sich auch Celine Arlt, Maria Riha und Sophie Arlt. Es wurde nicht nur Bratwurst, sondern auch Mutzbraten und Hamburger serviert. Auf den Rundgängen an die Stände der Handwerker und Händler hatten die Moderatoren viel zu kommentieren und anzupreisen. Fettbrote, Honig, Mützen, Taschen, Schals, Kerzen, Weihnachtsengel, Baumschmuck, Keramik, Kinderrucksäcke, das Angebot war bunt, individuell und vor allem alles handgefertigt.