Etwas anders als sonst verläuft in der kommenden Woche die Müllentsorgung in Frauenwald, in der Stadtilmer Innenstadt, in der Friedrich-Böttger-Straße in Ilmenau und im Neubaugebiet am Rabenhold in Arnstadt. Darauf machte jetzt eine Sprecherin des Abfallwirtschaftsbetriebs aufmerksam.

Im Auftrag des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen werde eine zweite Probe des Hausmülls entnommen. Das damit beauftragte unternehmen, die Firma Zeller GmbH aus Leipzig, leere die Tonnen am Entsorgungstag, teilweise aber auch schon am Vorabend, in ein sonst nicht im Ilm-Kreis pendelndes Müllfahrzeug. Daher sei es wichtig, dass die Tonnen spätestens um 6 Uhr morgens, besser sogar noch am Abend vorher an den Straßenrand gestellt werden, teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb mit. Der erste Teil der Hausmüllanalyse wurde bereits im Juni durchgeführt. Mit der aktuellen Analyse soll ermittelt werden, inwieweit sich der Hausmüll in seiner Zusammensetzung seit der letzten Analyse im Jahr 2015 verändert hat. Für Fragen steht der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis unter Tel.: 03628 / 73 89 21 zur Verfügung.