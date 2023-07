Mülltonnen im Ilm-Kreis von Unbekannten in Brand gesetzt – Einbrecher stehlen Registrierkasse aus Geschäft

Ilmenau. Nach zwei Fällen von Brandstiftungen wird im Ilm-Kreis ermittelt. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Mehrere Mülltonnen sind in der Nacht zum Sonntag in Ilmenau von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst gegen 1 Uhr der Inhalt einer Mülltonne in einer Containerbox in der Straße Mühltor entzündet. Die Flammen griffen anschließend auf fünf weitere Mülltonnen und die Hauswand eines Mehrfamilienhauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Gegen 2.30 Uhr wurde erneut ein Brand gemeldet. Diesmal war der Inhalt eines Containers in einem Mülltonnenstellplatz in der Hans-Weihrach-Straße angezündet worden. Auch hier gerieten weitere Mülltonnen in Brand und das Feuer griff auf das Dach des Stellplatzes über. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand ein Schaden von etwa 1250 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

Registrierkasse mit Bargeld entwendet

Am Sonntag gegen 3.22 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäfft des "Schorn-Tower" am Vogelherd in Ilmenau. Laut Polizei entwendeten der oder die Diebe eine Registrierkasse mit Bargeld und richteten zudem hohen Sachschaden an.

Einbruch in Imbiss

Ein oder mehrere Unbekannte drangen in der Zeit zwischen dem Freitag, 22.15 Uhr, und Sonntagvormittag, 9.50 Uhr, gewaltsam in einen Imbiss in der Lindenstraße in Ilmenau ein. Dort entwendeten sie Bargeld und verursachten zusätzlich einen Sachschaden von circa 2000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

