Ein Hörer hängt an einem öffentlichen Telekom-Münztelefon (Archiv-Foto).

Münz-Telefon in Arnstadt aufgebrochen

Diebe haben vermutlich in der Silvesternacht ein Münz-Telefon in der Arnstädter Muhmengasse aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet. Das Telefon sei laut Polizei so zerstört worden, dass man damit nicht mehr telefonieren könne. Angaben zur Höhe der Beute machte die Polizei nicht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Angabe der Fall-Nummer 784/2021 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Telefon: 03677/601 124 zu melden.