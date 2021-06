Das Thüringer-Wald-Kreativ-Museum (Foto) und das Kloßpressenmuseum in Großbreitenbach empfangen wieder Besucher. (Archivfoto)

Museen in Großbreitenbach wieder geöffnet

Großbreitenbach. Die Museen und Touristinformation in Großbreitenbach empfangen wieder Besucher. Das sind die Öffnungszeiten:

Das Thüringer-Wald-Kreativ-Museum und das Kloßpressenmuseum in Großbreitenbach sind wieder für Besucher geöffnet. Das teilt Katrin Glende von der Gemeindeverwaltung Stadt Großbreitenbach mit. Eine Besichtigung ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 16 Uhr möglich. Auch die Touristinformation steht Gästen montags, an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 16 Uhr sowie dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr offen.