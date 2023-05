Ein Musical mit Herz und Witz in Stadtilm

Stadtilm. Die Jugendlichen der Stadtilmer Gemeinschaftsschule haben gemeinsam ein Musical aufgeführt. Das Stück dient als eine Hommage an den Schulleiter.

Es ist 19 Uhr, als die Worte „Willst du meine Frau werden“ von Nele Sattler, eine der Frontsängerinnen der Schülerband, durch die Turnhalle der Stadtilmer Gemeinschaftsschule schallen. „Choir and the Seats“, die Schülerband und der Schülerchor, stimmen dabei mit rockigen Klängen auf die kommende Stunde der Musicalaufführung ein und begeistern bereits mit der ersten Minute alle 500 anwesenden Gäste, berichtet Ganztagskoordinator Philipp Jacob über das schulinterne Projekt.

Kurz darauf betritt „Herr Günschmann mit drei n“ die große Bühne, und die Handlung nimmt ihren Lauf. Der Schulleiter wird von Collin Breyer aus der siebten Klasse gespielt. Er erzählt von einer Liebesgeschichte aus vergangenen Jahren. Die Story ist mit viel Witz und Humor gepaart und erinnert an die guten, alten Schulzeiten, in denen die Schüler bereits damals gegen die Schule rebellierten, lächelt Jacob.

Die Zugabe reißt auch den letzten Gast vom Stuhl

„We don’t need no education“ erklingt dabei vom Schulchor der TGS Stadtilm. Von Beginn an ist die Begeisterung des Publikums zu spüren, denn es habe mehr als einmal die Gelegenheit gegeben, über eine Vielzahl von Witzen innerhalb des Stückes zu lachen, erzählt der Lehrer. „So zum Beispiel als es im Schülerdialog um ein ‚heißes Gerät‘ geht – gemeint ist hierbei allerdings nicht die Vakuumpumpe des Physikraumes, sondern die neue Mitschülerin Elli (gespielt von Tarja Assinner), welche von Floki (gespielt von Julien Paul) ununterbrochen umgarnt wird.“ Es wird gelacht und geklatscht und am Ende des Stückes klingen „Zugabe-Rufe“ durch die Turnhalle der Gemeinschaftsschule. Als Celine Schütz mit „Yesterday“ das eigens arrangiertes Beatles-Medley von Schülerband und Chor anstimmt, reißt es schließlich den letzten Zuschauer von seinem Stuhl.

„Am Ende ist die Aufführung vor allem eins, eine Hommage an den Schulleiter Jens Günschmann, welcher sich seit Jahrzehnten ununterbrochen und mit vollem Einsatz für die Schule stark gemacht hat“, resümiert Philipp Jacob. Im Anschluss der Veranstaltung seien sich alle Gäste einig gewesen: „Schöner kann man einem Schulleiter für die geleistete Arbeit nicht danken.“ Der Ganztagskoordinator ist überzeugt, dass diese Schulaufführungen noch lange im Gedächtnis aller Gäste in Erinnerung bleiben.