Musicfriends aus Haarhausen mit Heimspiel

Haarhausen. Die Kirchenband fiebert mit dem Herbstkonzert am 29. Oktober dem Veranstaltungshöhepunkt des Jahres entgegen.

Nach zwangsläufiger Corona-Pause lädt die Haarhäuser Kirchenband Musicfriends am Sonntag, 29. Oktober, zum traditionellen Herbstkonzert nach Haarhausen in der Sankt Nikolaus Kirche ein. Unter dem Thema „Lieder, die das Leben schreibt“, werden die Musicfriends und die Gäste Marco Onofri sowie der Arnstädter Chor Monte Giardino Musikstücke aus den Genres Spiritual bis Rock darbieten – immer mit Bezugnahme auf Höhepunkte im Leben des Menschen, von der Geburt bis zum Tod. „Höchstes Gut im Leben eines Menschen ist Frieden und damit Bewahrung der Schöpfung. Mit Blick auf die aktuelle Lage in Europa und Nahost, wird auch musikalisch dazu Stellung genommen“, informiert Musicfriends-Mitglied Ralf Schmidt. Der Eintritt ist frei.