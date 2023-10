Musicfriends gastieren in Dornheim

Dornheim. Für ein Konzert spielen die Haarhäuser Musiker am 22. Oktober 2023 in der Bach-Traukirche.

Die Kirchenband Musicfriends aus Haarhausen gastiert mit acht Mitgliedern am Sonntag, 22. Oktober, von 17 bis 19 Uhr in der Traukirche von Johann Sebastian Bach in Dornheim. Das Programm steht unter dem Motto: „Lieder die das Leben schreibt“ und hält christlich-religiöse Lieder, aber auch afroamerikanische Gospel parat. Spezieller Gast ist Dalia Schöne.

Das Konzert veranstaltet der Freundeskreis zur Erhaltung der Traukirche von Johann Sebastian Bach in Dornheim. Das Konzert-Veranstaltungsjahr ist mit dem Auftritt der Musicfriends beendet. – Das Veranstaltungsjahr für den Verein steuert dagegen auf einen Höhepunkt zu: Am Sonntag, 3. Dezember, findet von 14 bis 18 Uhr der Weihnachtsmarkt im Kirchhof vor der Traukirche statt.