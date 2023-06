Musikalische und kulinarische Leckerbissen in Holzhausen

Bei einem Konzert in der Dreifaltigkeitskirche in Holzhausen treffen am 1. Juli Orgel und Blockflöte aufeinander. (Symbolfoto)

Holzhausen. Die Blockflötenvirtuosin Susanne Erhardt und der Orgelmeister Martin Stephan präsentieren am 1. Juli virtuose Barockmusik in Holzhausen.

Virtuose Barockmusik erklingt im Rahmen des Thüringer Orgelsommers an diesem Samstag, 1. Juli, in der Dreifaltigkeitskirche in Holzhausen. Die Blockflötenvirtuosin Susanne Erhardt aus Berlin und der Orgelmeister Martin Stephan aus Wiehe präsentieren von 19.30 bis 21.30 Uhr unter anderem Werke von Bach, Salaverde und Scheidt. Dabei geht es laut Mitteilung der Veranstalter darum, den Blasinstrumenten, zu denen in gewisser Weise auch die Orgel zählt, nicht nur Atem, sondern auch Leben einzuhauchen.

Martin Stephan war bis 2017 Kantor und Organist in Westerland auf Sylt, ist nun freischaffend tätig und leitet die Langenhorner Orgeltage. Susanne Ehrhardt musizierte bereits als Solistin in Berlin, Köln und Leipzig, aber auch in Amsterdam, Tokio und San Francisco.

Vor dem Konzert Imbissmit besonderer Bowle

Neben musikalischen Leckerbissen können die Konzertbesucher in Holzhausen vor der Veranstaltung einen Imbiss mit Rosenbowle vom Rosenhof Holzhausen genießen. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro können an der Abendkasse erworben werden. Mehr Informationen gibt es im Netz unter: www.orgelsommer.de/konzert/virtuose-barockmusik.