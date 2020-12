Musikalische Vesper in Arnstadt mit Alphörnern

Arnstadt. Im Vorfeld von Heiligabend wurde in den Kirchgemeinden viel Kreativität an den Tag gelegt, um das Fest corona-konform gestalten zu können: Krippenspiele wurden aufgezeichnet und Online-Gottesdienste vorbereite, Freiluftgottesdienste geplant. Begrenzte Teilnehmerzahl, vorab ausgegebene Einlasskarten, Abstandsgebot und Maskenpflicht sollten es aber möglich machen, die Geburt Jesu auch in den Kirchen zu zelebrieren, so in Arnstadt.

„Dadurch, dass wir vorher Einlasskarten ausgeben, können wir die Teilnehmerzahl kontrollieren und alle Daten erfassen“, hatte Pfarrer Thomas Kratzer schon im Vorfeld begründet. Kantor Jörg Reddin konnte so am ersten Weihnachtstag sogar zwei musikalische Vespern anbieten, mit Orgelmusik und einem ganz besonderen Klang: Dem von Alphörnern.

Stolze 4,30 Meter messen die Instrumente, auf denen Stephan Katte, Jens Pribbernow, Ralf Ludwig und Georg Bölk vom Alphornensemble Weimar Meister ihres Faches sind. Ihre Begeisterung für das längste Klangholz der Welt, das ja ursprünglich in den Schweizer Bergen beheimatet ist, geht so weit, dass sie sich ihre Instrumente selber bauten – aus Thüringer Fichtenholz.

Hauptberuflich musizieren die Vier übrigens in der Staatskapelle Weimar auf Tuba und Waldhorn. Dementsprechend gab es zum Auftakt auch erst einmal diese zu hören und zwar mit „Hodie Christus natus est“, zu deutsch „Christ der Herr ist geboren heut“ das Venezianers Giovanni Bassano (1551-1617). Italienisch ging es auch weiter im Programm. Giuseppe Torelli (1651-1709) gilt als einer der bedeutenden italienischen Komponisten und Geiger des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Seine D-Dur-Sonate, eigentlich für Trompeten und Streicher geschrieben, bekam durch den kraftvollen, aber auch warmen, Klang der Alphörner eine ganz besondere Note.

Kraftanstrengung war anschließend nötig, um die großen Instrumente auf die erste Orgelempore zu bugsieren. Im Zusammenspiel mit Jörg Reddin an der Steinmeyer-Orgel erklang zum Abschluss Georg Friedrich Händels (1685-1759) Feuerwerksmusik-Overtüre und stimmte schon mal auf den nächsten Feiertag ein, auch wenn es diesmal ein Silvester ohne Feuerwerk sein wird.

Zwischendurch hatte Pfarrer Mathias Rüß sich Gedanken über einige bekannte Weihnachtsvolkslieder gemacht. „Wenn man schaut zur Krippe, dann sagt man sich, da ist das Kind. Es liegt da, aber was ist denn danach passiert. Man hat sich in der volkskundlichen Liedkultur ausgemalt, was so gewesen sein könnte und hat angefangen Lieder zu schaffen, die weitergegeben worden sind, von Mund zu Mund.“ Viele dieser Lieder würden noch heute gern gesungen, so Rüß. Wenn auch in diesem Jahr nicht gemeinsam in der Kirche.