Zu einem musikalischen Gottesdienst am Buß- und Bettag mit dem Projektchor der Pfarrbereiche Stadtilm und Gräfinau-Angstedt wird am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr in die Marienkirche in Stadtilm eingeladen. Die musikalische Leitung hat die Kirchenmusikerin in den Pfarrbereichen Griesheim und Stadtilm, Sophia Schmidt.