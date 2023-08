Musikalischer Sommerabend mit Lagerfeuer in Plaue

Musik, Tanz und gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer gibt es am 12. August im Pfarrgarten der Liebfrauenkirche in Plaue. (Symbolfoto)

Plaue. Musik, Chorgesang und eine gemütliche Plauderzeit am Lagerfeuer erwarten die Gäste am 12. August beim musikalischen Sommerabend in Plaue.

Zum musikalischen Sommerabend wird am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr in den Pfarrgarten der Liebfrauenkirche in Plaue eingeladen. Neben handgemachter Musik und Chorgesang werden laut einer Mitteilung der Veranstalter auch Texte vorgelesen. Anschließend gibt es eine gemütliche Plauderzeit mit kühlen Getränken am Lagerfeuer.

Die Liebfrauenkirche in Plaue wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Nach archäologischen Grabungen wurde festgestellt, dass im Jahr 1008 durch slawische Christen dort bereits eine kleine Taufkapelle errichtet wurde.