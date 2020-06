Ilmenau. In der Jakobuskirche in Ilmenau finden drei weitere Veranstaltungen zum Mittagsgebet statt.

Musikalisches Mittagsgebet in Ilmenau

In der Jakobuskirche Ilmenau fand am Mittwoch erstmals wieder ein musikalisches Mittagsgebet statt. Die Veranstaltung soll am 10., 17. und 24. Juni jeweils um 12 Uhr ihre Fortsetzung finden. Es musizieren Almut Freitag (Blockflöte) und Hans-Jürgen Freitag, die Lesungen übernimmt Pfarrerin Magdalene Franz. In der Kirche besteht Maskenpflicht, auch Abstände müssen eingehalten werden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.