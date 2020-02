Musikschüler setzen Tradition der Stadtpfeifer fort

Nach den Winterferien ist auch die Musikschule Arnstadt-Ilmenau in das zweite Halbjahr gestartet. Rund 1700 Schülerinnen und Schüler lernen hier ein Instrument, schulen ihre Stimme oder nehmen an der musikalischen Früherziehung teil. Was bedeutet, dass die Jüngsten noch im Krabbelalter sind, die Ältesten bereits Rentner. Jene haben nun die Zeit dafür, um sich einen oft langgehegten Traum zu erfüllen.

920 Musikschüler gibt es in Ilmenau, 780 in Arnstadt, einschließlich Außenstellen. Das sind stabile Zahlen, betont Björn-Helmer Schmidt, seit 2018 Leiter der Musikschule im Ilm-Kreis. Anmelden kann man sich übrigens immer, das ist nicht an einen Semesterbeginn gebunden. Mitunter stehen dann Interessenten auf einer Warteliste. Kommen genügend Schüler zusammen, wird für sie ein Dozent gesucht.

Blockflötenensemble erfolgreichbeim Wettbewerb „Jugend musiziert“

In Arnstadt und Ilmenau sind die Musikschulen Hochburgen für Gitarre und Klavier. „Wir haben aber auch tolle Streichensembles in beiden Häusern und gleichwertig auf höchstem Nivea eine Holzbläserausbildung“, nennt Schmidt Beispiele für die Vielfalt des Angebots. Ein Blockflötenensemble aus Ilmenau spielte kürzlich beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Sonneberg so erfolgreich, dass es im März beim Landeswettbewerb in Sondershausen dabei sein wird.

Der Musikschul-Chef, der selbst Klavier unterrichten, verweist auf die rege Nachfrage nach Schlagzeug. Die Gesamtsausbildung durch sehr spezialisierte Lehrer schätzt er als hervorragend ein, angefangen im Pop-Bereich über Jazz bis hin zur klassischen Musik. Künftig können in Arnstadt talentierte Kinder aus der musikalischen Frühausbildung bereits mit fünf oder sechs Jahren mit Gesangsunterricht beginnen.

Mehr Nachwuchs erhofft man sich insbesondere bei den „tiefen Streichern“ wie Cello und Kontrabass, die man auch dringend für die Ensembles benötigt, sowie bei den Blechbläsern. Wer sich für Musik interessiert, bei dem soll es am Geld nicht scheitern. Kinder profitieren von hohen Zuschüsse durch den Ilm-Kreis, aber auch Erwachsene können durch „Maßnahmen zur sozialen Teilhabe“ unterstützt werden, so der Hinweis.

Bereits seit Monaten bereiten sich Schüler und Lehrer an beiden Standorten intensiv auf zwei Konzerte im Rahmen des Bach-Festivals Arnstadt vor. Nach dem Erfolg eines ersten „Wandelkonzertes“ im Vorjahr soll diese Form der Darbietung wiederholt werden. Es beginnt am Donnerstag, dem 19. März, um 17 Uhr im Rathaussaal und wird in der Bachkirche fortgeführt. Zeigen will man die gesamte Bandbreite der Ausbildung, auch die Jüngsten haben ihren großen Auftritt.

Die Stadtpfeiferei – der sich das Festival 2020 widmet – ist der eigentliche Ursprung von Musikschule, erklärt Björn-Helmer Schmidt. Deshalb soll auch ein Dudelsackpfeifer das Wandelkonzert begleiten. Beim Konzert im Bachhaus am Sonntag, dem 22. März, um 15 Uhr, wird unter anderem Nachwuchs am Cembalo sowie am Cello zu hören sein.

Hingewiesene sei hier bereits auf die Tage der offenen Tür der Musikschule in Ilmenau am 20. Juni und in Arnstadt am 27. Juni sowie auf einen Klezmerkurs in Arnstadt im Rahmen der Achava-Festspiele im September.