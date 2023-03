Der Naturerlebnishof in Hausen lädt zur Redner-Nacht ein. (Archivbild)

Mutige Lebenswege bei der Redner-Nacht in Hausen

Hausen. Persönliche Geschichten handeln im Naturerlebnishof Hausen von mutigen Lebenswegen und sollen die Zuhörenden inspirieren.

Die zweite Mentalstark-Redner-Nacht auf dem Natur-Erlebnis-Hof in Hausen findet am Dienstag, 7. März, von 20 bis 22 Uhr statt. Die persönlichen Geschichten handeln von Lebenswegen, wie „Selbstliebe in Liebesziehungen“, „Mein Tinder-Experiment“ und „Warum ich Frauen mein Lebensglück verdanke!“ Oft sind es Kinder, Natur oder andere Menschen, die uns einen Aha-Moment liefern oder unsere Perspektive wandeln können. Bei den Redner-Nächten sprechen Menschen mutig, humorvoll, ernst und berührend über ihr Leben, um andere zu inspirieren. Für Getränke ist gesorgt, der Eintritt beträgt zehn Euro als Spende für das Projekt „Herzenswünsche“.

Anmeldung: www.naturerlebnishof.de/mentalstark.