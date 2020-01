Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach 73 Jahren schließt Familienunternehmen das Geschäft

Viele Gäste und Bewohner der Stadt haben es bei ihrem ersten Einkaufsbummel im neuen Jahr in der Innenstadt bestimmt schon gesehen. Wieder hat ein Geschäft in der Erfurter Straße in Arnstadt geschlossen. „Es war schon ein trauriges Gefühl als wir in den letzten Tagen des altes Jahres das Schaufenster in der Erfurter Straße 23 in Arnstadt zugehangen haben“, sagt Jörg Herda vom gleichnamigen Blumenhaus gegenüber unserer Zeitung. Seit 73 Jahren war das Familienunternehmen in Arnstadt ansässig. Über die Jahre zog man in der Erfurter an zwei Standorten ein und wieder aus. Erst nach der Wende zogen die Herdas in das Haus mit der Nummer 23. „In den letzten Jahren ist es in der Erfurter Straße immer ruhiger geworden, zu ruhig, um zwei Geschäfte in der Stadt am Laufen zu halten“, so der Geschäftsmann.

Ein Markttag reicht nicht zum Überleben in der Innenstadt Es reiche eben nicht nur der Markttag am Dienstag, wenn viele Menschen in die Stadt kommen. „Meine Mutter, Margit Herda, hat mich immer noch trotz ihren Rentenalters tatkräftig hier in der Erfurter Straße unterstützt“, erzählt er weiter. Am zweiten Stadtort, im Ilm-Kreis-Center in Arnstadt geht es, wie gewohnt, weiter. Täglich außer Sonntag von 9 bis 20 Uhr haben die Herdas für ihre Kunden geöffnet. Im IKC gibt eine weitere Angestellte und Mutter Margit wird, wenn Not am Mann ist, etwas unterstützen. Mit einer Träne im Auge geht man schon aus der Erfurter Straße weg. „Wir hatten unseren Kundenstamm, und viele haben uns auch ein kleines Abschiedsgeschenk gemacht. Es ist aber kein direkter Abschied, es ist nur ein Abschied aus dem Stadtzentrum“, so der 49-jährige Jörg Herda. Im IKC wird das komplette Angebot für die Grabpflege, Trauerkränze, Blumen für die Hochzeit oder für einen besonderen Anlass für Freund, Freundin oder heimliche Geliebte angeboten. Wie es mit dem Haus in der Erfurter Straße weitergeht, darüber kann momentan noch nichts gesagt werden. Vielleicht kann der der geplante Citymanager für die Kreisstadt, sofern er kommt, bald etwas bewegen.