Nach Böllerwurf ins Gesicht geschlagen - Gesuchter bunkert Drogen, Stichwaffen und Waffe

Nach Böllerwurf ins Gesicht geschlagen und verletzt

Am Sonntag gegen 1.25 Uhr warf ein 38-Jähriger in der Erfurter Straße in Ichtershausen einen Böller gegen einen Wohnwagen. Daraufhin wurde der gleichaltrige Täter wach und wollte den Böllerwerfer zur Rede stellen. In der Folge schlug der Täter den Böllerwerfer mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dabei leichte Gesichtsverletzungen. Die Polizei ermittelt.

Drogen, Stichwaffen, Schusswaffe gefunden: Mann mit zwei Haftbefehlen gefasst

Samstagmorgen verhafteten Polizeibeamte in der Längwitzer Straße in Arnstadt einen 43-Jährigen in seiner Wohnung, nach dem die Staatsanwaltschaft mit zwei Haftbefehlen suchte. In der Wohnung des 43-Jährigen konnte zudem eine geringe Menge an Drogen, eine Vielzahl an Stichwaffen sowie eine funktionsunfähige Schusswaffe beschlagnahmt werden.

Aufgrund der Haftbefehle muss der Mann jetzt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten antreten. Der 43-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht. Aufgrund der Gegenstände wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.

Kennzeichendiebe in Arnstadt unterwegs

Im Zeitraum von Donnerstag, 11. März, bis Samstag, 13. März, trieben Kennzeichendiebe in Arnstadt ihr Unwesen. Diese entwendeten in der A.-Paul-Weber- Straße, im Rehestädter Weg und in der Kasseler Straße die hinteren Kennzeichentafeln mehrerer geparkter Fahrzeuge. Der Sachwert pro Kennzeichentafel beträgt 20 EUR. Alle Kennzeichen waren mit bis zum Jahr 2022 gültigen TÜV- Plaketten versehen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass mit den entwendeten Kennzeichen weitere Straftaten verübt werden und bittet die Bevölkerung auf ungewöhnliche Handlungen an Kraftfahrzeugen, insbesondere nachts zu achten. Hinweise an die Polizeiinspektion.

Rüttelplatte aus Garage gestohlen

Im Zeitraum vom Montag, 8. März, bis Samstag, 13. März, brachen bislang Unbekannte eine Garage in Ilmenau "Am Eichicht" auf und entwendeten eine Rüttelplatte sowie einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von circa 4000 EUR. Die Garage war mit zwei Vorhängeschlösser gesichert. Zeugenhinweise mit Angabe des Aktenzeichens ST/0057410/2021 nimmt die Polizei entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Wilde Verfolgungsfahrt mit bis zu 150 km/h quer durch Erfurt