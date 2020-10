Nach Corona-Schließung: Saunabereich ist wieder geöffnet

Die Temperaturen sinken allmählich und die Sonnenstrahlen werden schwächer – Zeit, um in der Sauna Wärme zu tanken. Passend zum Start der kühleren Jahreszeit öffnet wieder der Saunabereich des Arnstädter Sport- und Freizeitbades. Denn dieser ist im Rahmen der Corona-Krise geschlossen gewesen. Und dennoch gibt es einige Einschränkungen und Regeln, auf die Badchef Oliver Steinacker hinweist.

In die Saunalandschaft dürfen derzeit nur 22 Personen, entsprechend viele Liegen stehen den Gästen zur Verfügung. Für das gesamte Bad bedeutet das: 176 Schwimmer und 22 Saunagänger, sodass die Gesamtkapazität bei 198 Personen liegt. „Das sind 75 Prozent der absoluten Auslastungen der Wasserflächen und Schwitzräume“, erklärt Steinacker. Eine Aufbuchung am Saunadrehkreuz sei deshalb auch deaktiviert.

Saunaaufgüsse sind nicht gestattet

Der Einlass in die Sauna funktioniert nur über vorherigen persönlichen Kontakt mit dem Kassenpersonal und die dortige Tarifaktivierung. Zudem erhält jeder Saunagast für seinen Aufenthalt zusätzlich einen Pfand-Coin, von dem 22 Stück an der Kasse vorgehalten werden, so der Badchef. Sind diese Coins vergriffen, ist dies das eindeutige Zeichen, dass die Höchstgrenze der Saunagäste erreicht ist. „Damit ist jederzeit die Kontrolle der Auslastung möglich“, betont Steinacker. Die Saunaaufgüsse seien seitens des Gesundheitsamtes aber nicht gestattet, insbesondere nicht das Verwedeln. „Deshalb wurde in der 90-Grad-Sauna ein Kessel über dem Ofen angebracht, der permanent mit Wasser und Duftkonzentrat gefüllt ist -- damit erfolgt ein permanentes Verduften“, erklärt der Badchef. Aber sowohl die 60-Grad-Sauna, als auch die 90-Grad-Sauna sind geöffnet. Die Dampfsauna sei solange geöffnet, wie die Corona-Ampel des Ilm-Kreises grün zeigt. Dazu findet täglich eine morgendliche Prüfung durch Oliver Steinacker oder Sandra Werner statt. Tritt der Fall ein, dass die Corona-Ampel auf gelb springt, erfolgt vor Öffnung der Sauna ein Anruf der voran genannten Personen. Zusätzliche Schilder geben Hinweise, wie sich in der Saunalandschaft zu verhalten ist: Es gelten in der Saunalandschaft die bisherigen Abstandsregeln wie in der Badelandschaft. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird vom Gast nicht verlangt. An jeder Schwitzkabine hängen Hinweise zur Platzordnung, welche einzuhalten sind.

Entspannungsabende mit verschiedenen Schwerpunkten

Das Personal des Sport- und Freizeitbades sei angehalten, mindestens einmal pro Zeitstunde einen qualitäts- und serviceorientierten Kontrollgang durch die Sauna zu tätigen. Dazu kommen die Reinigung und Desinfektion der Saunalandschaft.

Derzeit werden Schwimm- und Badebereich „eher schleppend angenommen“, sagt der Badchef. Die Kurse hingegen seien „top“, Schulen und Vereine „ganz in Ordnung“. Der Badegast hingegen lasse noch etwas auf sich warten. Nichtsdestotrotz ist Steinacker guter Hoffnung, dass die Besucherzahlen im Oktober steigen, natürlich immer mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage. Denn dann gibt es auch wieder verschiedene Entspannungsabende mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Wie bereits vor der coronabedingten Schließung des Arnstädter Sport- und Freizeitbades üblich, finden jeweils am ersten Dienstag im Monat die Grundreinigungstage in der Freizeiteinrichtung statt. So bleiben die Bade- und Saunalandschaft am kommendenDienstag, 6. Oktober, bis 14 Uhrgeschlossen.