Nach der Demo: Bauern danken den Dannheimern

Am Mittwochmorgen machten sich die Bauern aus dem Ilm-Kreis, die an der bundesweiten Demonstration gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung gemeinsam mit Tausenden von Landwirten aus ganz Deutschland beteiligt hatten, wieder auf den Heimweg. Gegen 9 Uhr waren sie gerade in der Nähe von Berlin-Marzahn. „Es war einfach nur geil“, sagte Mark Heubach aus Elxleben am Telefon. Da machten sich die Bauern aus dem Ilm-Kreis in einem kleinen Konvoi mit rund 20 Traktoren gerade Auf den Heimweg, diesmal nicht über die Autobahn, sondern über Landstraßen.

Es sei eine unheimlich gute Stimmung gewesen, vor allem auch durch den Zuspruch, den die Bauern von Menschen an der Strecke und in Berlin bekommen hätten. Den Auftritt von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hingegen bezeichnete er als „katastrophal, wir hatten das Gefühl, sie leiert nur ihre alteingespielte Kassette herunter, immer der gleiche Sing-Sang, ohne auf uns einzugehen“. Beim Auftritt von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hätte Totenstille geherrscht: „Das hatten wir so ausgemacht und das zeigte bei ihr Wirkung.“ Alles in allem sei es gut und wichtig gewesen, „dass wir auf diese Art und Weise und mit diesem massenhaften Protest auf unsere Situation aufmerksam gemacht haben.“

Ganz toll fanden die Bauern aus dem südlichen Thüringen, Hessen und Bayern das Engagement der Dannheimer. Die hatten, nachdem es mit der Unterbringung in Hallen im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz nicht geklappt hatte, ganz kurzfristig ihr Dorfgemeinschaftshaus, den Jugendklub, aber auch im Pfarrhaus und bei Privatleuten Unterkünfte zur Verfügung gestellt, damit über 60 Landwirte auf ihrem Weg nach Berlin dort übernachten konnten.

„Eines haben wir an diesem Wochenende gelernt: „Was es heißt, wenn eine Gemeinschaft zusammenhält, wie ein Dorf zusammenwächst und Hilfe von vielen Seiten kommt, ohne dass man lange darum bitten muss“, so der jetzige Stadtrat und ehemalige Ortsteilbürgermeister von Dannheim, Ingolf Steger (Pro Arnstadt). Da schwingt richtig viel Stolz auf sein Dorf und dessen Einwohner mit. Zusammen mit Michael Kaiser, dem Chef der Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Erzeugergesellschaft Branchewinda, mit den Landfrauen, dem Ortsverein, dem Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Hundestaffel aus Marlishausen und natürlich den Bewohnern von Dannheim schaffte man alles heran, was dazu benötigt wurde – angefangen von Feldbetten und Decken bis hin zu Salaten, Kuchen und belegten Brötchen.

Angefangen hatte alles laut Steger mit der Anfrage für eine Übernachtungsmöglichkeit für zwei Leute, das entwickelte sich dann aber schnell zu einer wahren Lawine von Anfragen. Zumal die Route für die Traktorenkolonnen erst sehr spät durch die Behörden genehmigt worden waren und feststand, dass Arnstadt einer der zentralen Treffpunkt in der Region sein würde. Von da an klingelte Stegers Handy ununterbrochen: Bratwürste, Brötchen, Kaffee, die Feldbetten mussten organisiert, Schilder mit der Route von der Autobahn nach Dannheim gemalt, ein Küchendienst eingerichtet und vieles andere auf die Beine gestellt werden – „und jeder packte mit an“, so Steger und sei es nur, um sich zwei Stunden an den Rost zu stellen. Den Dank an alle schließt sich ausdrücklich auch Mark Heubach an.

Eigentlich hatte Steger ja „nur ein paar“ Bauern zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihnen über ihre Situation und die Gründe für den Protest, für den viele im Dorf vollstes Verständnis haben, zu sprechen. „Aber bei der Masse der Leute war das dann etwas schwierig.“ Deshalb verfolgten er und die Dannheimer dann auch die Ereignisse in Berlin via Chat oder im Fernsehen. Bis zum Mittwochnachmittag hatten sich schon wieder einige Bauern von unterwegs gemeldet, um bei Dannheimern erneut zu übernachten.