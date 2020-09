Nach Unfallflucht: Polizei fasst 42-Jährigen Autofahrer

Nach einem Verkehrsunfall ist ein 42-jähriger BMW-Fahrer am späten Samstagabend von der Unfallstelle geflohen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer gegen 23 Uhr in der Straße der Einheit in Richtung Straße des Friedens in Gräfenroda im Ilm-Kreis gefahren, als er mit einem Ford kollidierte, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Der 42-Jährige habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt. Durch laute Geräusche aufgeweckt, hatte der Besitzer des beschädigten Fords umgehend die Polizei verständigt.

Nur wenig später sei der Unfallverursacher zurückgekehrt. Die Polizeibeamten konnten ihn in Empfang nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Außerdem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst.

Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 42-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen