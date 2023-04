Bei einem Streit unter Nachbarn ist in Gräfenroda ein Mann verletzt worden (Symbolfoto).

Nachbarschaftsstreit in Gräfenroda eskaliert

Gräfenroda. Bei einem Nachbarschaftsstreit im Ilm-Kreis ist ein Mann verletzt worden.

Am späten Freitagnachmittag haben sich in der Gräfenrodaer Schillerstraße zwei Nachbarn so gestritten, dass einer der beiden verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, schlug der 45-Jährige seinem 35-jährigen Nachbarn mit der flachen Hand zweimal ins Gesicht.

Der Jüngere erlitt Prellungen im Gesicht und am Hals und musste ärztlich behandelt werden. Gegen den 45-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

