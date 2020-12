Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum steigt in Arnstadt

Die Balkone dieses Blocks in der Ohrdrufer Straße wurden verglast, so dass sie auch bei schlechtem Wetter nutzbar sind.

Arnstadt VWG investiert unter anderem in Neubauten, setzt aber auch ihren Bestand in Schuss

„Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Und Lärm und Dreck.“ Mario Hörold lacht, als er auf einen der jüngsten Facebook-Einträge seines Unternehmens angesprochen wird. Er ist Vorstand der VWG von 1954 und kontert prompt: „Das passt doch gerade.“



Denn seit Juli lärmt und staubt es in der Schillerstraße in Arnstadt immer wieder spürbar. Zunächst wurde ein Wohnblock, dessen Sanierung sehr teuer geworden wäre, entkernt. Dann rückten die Abrissbagger an.



„Momentan sind die Baufachleute in der Weihnachtspause“, sagt Hörold. Rund die Hälfte ist geschafft, am 10. Januar werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Ende Februar soll die Fläche leergeräumt sein. „Dann haben wir Baufreiheit“, verweist der Vorstand auf ein Millionenprojekt der VWG. Geplant ist, ab April in drei Bauabschnitten drei neue Häuser zu errichten. „Die Frage nach hochwertigem Wohnraum in Arnstadt steigt“, sagt Mario Hörold. Diesen Anfragen wolle man mit den Neubauten, aber auch verschiedenen Sanierungsmaßnahmen Rechnung tragen.

Fördermittel bekommt das Unternehmen für die Errichtung der drei Häuser nicht. Rund 2,5 Millionen Euro fließen allein im kommenden Jahr in das Projekt Schillerstraße. Bis 2024, dem Datum der Fertigstellung, sollen rund 16 Millionen Euro in dieses Vorhaben investiert worden sein.

Diese Summe fließt nicht nur in den Abriss und die Planung – mit dem Ingenieurbüro Winkelmann und Partner ist eine Arnstädter Firma mit im Boot -, sondern auch in den Roh- und Ausbau. 59 Wohnungen, die zwischen 62 und 130 Quadratmeter groß sein werden, entstehen. „Zweiraum-Wohnungen sind ebenso dabei wie große Wohnungen mit fünf Zimmern“, so Hörold. Ausgestattet seien alle Wohnungen auch mit einem Balkon.



Der VWG sei wichtig gewesen, dass dieses Großprojekt trotz Pandemie nicht zum Erliegen kommt. „Dafür haben wir Modernisierungsmaßnahmen, etwa in Gräfenroda, zurückgestellt.“ Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben: In Gräfenroda werde dafür 2021 deutlich mehr investiert. Blöcke werden saniert, eine Wärmedämmung wird angebracht, Balkone werden angebaut. Auch werden neue, stufenfreie Hauszugänge geschaffen. Ähnliches ist auch in Stadtilm geplant. Für die Modernisierungsmaßnahmen hat die VWG im Jahr 2021 fünf Millionen Euro im Budget. Weitere drei Millionen Euro werden für laufende Instandhaltungsmaßnahmen im gesamten Wohnungsbestand ausgegeben.



Wie ein Block, nachdem er in der Kur war, aussehen kann, ist derzeit gut in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt zu sehen. Dort wurden Balkone so verglast, dass die Mieter sie künftig als Wintergärten nutzen können. Zudem bietet die Verglasung einen zusätzlichen Lärmschutz. Gerade rechtzeitig vor dem Jahreswechsel wurden die beauftragten Firmen fertig.