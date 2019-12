Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachfrage nach Stadtführungen steigt

Auf ein erfolgreiches Jahr 2019 blicken Arnstadts Stadtführer zurück. 25 Aktive gibt es derzeit. Sie boten 306 Stadtführungen an. Das entspreche einem Plus von 19 Prozent im Vergleich zu 2018, verriet Touristinfo-Chef Sebastian Keßler beim jüngsten Treffen der Stadtführer.

Verantwortlich für den erhöhten Zuspruch seien auch neue Angebote, so Keßler. Die szenische Führung „Unser Arnscht“ und die Laternenführung wurden nicht nur zu öffentlichen Terminen gut nachgefragt, sondern werden immer öfter individuell gebucht. Beliebt seien auch die Bachführungen vor den großen Konzerten in den Arnstädter Kirchen.

Ihr Jahrestreffen führte die Stadtführer in die neue Ausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“. Sie sahen sich nicht nur die umgestalteten Räume an, sondern durften auch an einer Kaffeetafel im Schlossmuseum Platz nehmen. Thomas Roll, der im Auftrag der Stadt die Gästeführer betreut, nutzte die Gelegenheit, Andrea Seibert und Sabine Schertling zu danken. Sie sind seit zehn Jahren Gästeführer.