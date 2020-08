Nachhaltige Verpackung made in Arnstadt

An der Bachschleife in Arnstadt wird derzeit der erste Teil der Papacks-Gigafactory gebaut. Perspektivisch wird das Gebäude doppelt so groß. Produktionsstart ist Mitte 2021.

Baulärm dringt von der sonst so still daliegenden Bachschleife herüber. Etliche Jahre ist es her, dass das Gewerbegebiet, das sich an der Straße Zur A71 befindet und damit extrem verkehrsgünstig gelegen ist, erschlossen wurde. Doch war es schwer, Investoren zu finden. Schließlich gab es im Industriegebiet Erfurter Kreuz damals noch viele freie Parzellen.