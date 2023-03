Beim Seniorennachmittag am 16. März in Unterpörlitz wird gemeinsam Bingo gespielt. (Symbolfoto)

Nachmittag mit Bingo in Unterpörlitz

Unterpörlitz. Beim nächsten Seniorennachmittag am 16. März in Unterpörlitz steht neben Austausch und Gesprächen auch eine Partie Bingo auf dem Programm.

Zum nächsten Seniorennachmittag wird für Donnerstag, 16. März, um 14.30 Uhr in das Gemeindebüro in der Kirchgasse 18 in Unterpörlitz eingeladen. Laut einer Mitteilung von Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner steht neben Austausch und Gesprächen aufgrund des Wunsches zahlreicher Seniorinnen und Senioren aus dem Ort mal wieder eine Partie Bingo auf der Programm. Dazu gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.