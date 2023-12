Nachrichten aus dem Ilm-Kreis

In der Kirche in Ellichleben gibt es wieder ein Konzert. (Archivbild)

Ilm-Kreis Zu Weihnachtspuppenspiel und Konzert wird eingeladen.

Konzert für Orgel und Trompete

Am 2. Weihnachtsfeiertag gehört es inzwischen zur schönen Tradition, dass Beate Friedrich und Johannes Hille um 16 Uhr in der Kirche Ellichleben Orgel und Trompete erklingen lassen. Genießen kann man einen besinnlichen Augenblick und den Frieden der Weihnachtszeit bei berührender Musik, Weihnachtsgebäck und wärmenden Getränken im stimmungsvollen Glanz der Weihnachtskerzen. Dazu lädt der Förderverein zur Erhaltung der Orgel in der Kirche Ellichleben e.V. ein.

Puppenspiel zu Weihnachten

Am 24. Dezember um 10 Uhr und 11.15 Uhr findet in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda das Weihnachtspuppenspiel ab vier Jahre „Was ist heut bei Königs los?“mit Falk-Pieter Ulke statt. Nur einen Teddy wünscht sich der kleine Peter von seinen Eltern zum Geburtstag. Seine Eltern, der König und die Königin, sind jedoch anderer Meinung. Es muss etwas ganz Großes und sehr Wertvolles sein. Vielleicht ein Schwert, ein Pferd oder gar eine Kutsche? Kartenverkauf über die Ilmenau-Information (03677 600300, stadtinfo@ilmenau.de) oder Restkartenverkauf an der Abendkasse.

Lesung jetzt in der Festhalle

Da die Comedy-Lesung „Ist der immer so? Geschichten aus dem zweiten Frühling“ mit Stefan Schwarz in Ilmenau am 7. März 2024 bereits ausverkauft ist und weiterhin Nachfrage bestand, hat das Team der Stadtbibliothek die Veranstaltung nun in die Festhalle verlegt. Damit stehen auch wieder Karten für 15 Euro im Vorverkauf zur Verfügung.