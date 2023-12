Nachrichten für den Ilm-Kreis

Das Kastelruther Männerquartett tritt am 18. Dezember bei der großen Südtiroler Weihnacht in der Festhalle in Ilmenau auf.

Ilm-Kreis Diese Veranstaltungen sollten die Menschen aus dem Ilm-Kreis keinesfalls verpassen:

Die große Südtiroler Weihnacht in der Festhalle Ilmenau

Auch in diesem Winter wird das Lebensgefühl Südtirols wieder über die Alpen transportiert und mit den Ladinern, dem Kastelruther Männerquartett und der romantischen Stimme des Italieners Graziano im Rahmen der großen Südtiroler Weihnacht auf die Bühne gebracht. Am Montag, 18. Dezember, macht die Show um 16 Uhr auch in der Festhalle Ilmenau Halt. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Ticketshop-Thüringen.

Buchvorstellung zur Geschichte des Christentums in Arnstadt

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Arnstadt lädt am Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr zu einer Buchvorstellung ein. Der Autor Andreas Müller präsentiert im Gemeindesaal im Pfarrhof 4 in Arnstadt sein Werk „Bonifatius‘ Mission. Wie ein angelsächsischer Mönch den Germanen das Christentum brachte“. Es erzählt die Geschichte des englischen Mönches Wynfred, der vier Jahrzehnte in seiner Heimat als Priester, Gelehrter und Abt wirkte und im Jahr 716 zu neuen Ufern aufbrach. Er pilgerte nach Rom, ließ sich vom Papst als Missionar bevollmächtigen und zog fortan als Bonifatius durch Germanien. Er war vor allem in den Gebieten des heutigen Thüringens, Hessens und Bayerns unterwegs und taufte, organisierte Pfarreien, gründete Klöster, stiftete Bistümer und reformierte.

Weihnachtsbaum in Ilmenau selbst schlagen

Wer seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen möchte, hat dazu am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 14 Uhr an der Rennschlittenbahn Ilmenau die Möglichkeit. Laut Mitteilung von Christiane Wisser, stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin der Sektion Bergclub Ilmenau des Deutschen Alpenvereins, lauten die entsprechenden Koordinaten WGS 84: 32 U 635105 5615165. Der Preis für eine selbst geschlagene Fichte beträgt 10 Euro. Spenden für die Vereinsarbeit sind außerdem willkommen. Werkzeug müssen Interessierte selbst mitbringen, die Verpackung mit einem Netz ist vor Ort möglich. Parkplätze gibt es an der Steinstraße unterhalb der Rennschlittenbahn.

Rockmusik der 70er-Jahre im Theater in Arnstadt

Fans der Rockmusik der 1970er-Jahre kommen bei einem Konzert der „Jukebox Heroes“ am Samstag, 27. Januar 2024, um 19.30 Uhr im Theater im Schlossgarten in Arnstadt auf ihre Kosten. Die Show ist vollgepackt mit Glam-Rock-Klassikern und einem spektakulären visuellen Genuss, der das Publikum begeistert, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mit dabei sind viele Künstler von Originalbands, wie „Sweet“, „Slade“, „Bay City Rollers“, „Glitter Band“ und „T-Rex“. Weitere Informationen und Tickets gibt es online unter: www.theater-arnstadt.de.

Weltmeisterschaft der Schlittenhunde in Mühlberg

Nachdem die Schlittenhunde-Weltmeisterschaft am Freitagabend auf dem Marktplatz in Mühlberg feierlich eröffnet wurde, wird es am Wochenende für die Musher und ihre Schlittenhunde ernst. Am Samstag, 9. Dezember, starten von 8 bis 16 Uhr die ersten Rennläufe auf Gut Ringhofen. Der zweite Rennlauf wird am Sonntag, 10. Dezember, um 8 Uhr fortgesetzt. Ab 16 Uhr stehen Staffelrennen auf dem Programm und ab 17 Uhr die Siegerehrungen.

Weihnachtsmarkt in Marlishausen

Die Vereine des Arnstädter Ortsteiles Marlishausen laden am Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt im Pfarrhof des Dorfes. Neben vielen weihnachtlichen Köstlichkeiten gibt es auch Bastelangebote und Weihnachtssingen. Zudem hat sich der Weihnachtsmann angekündigt.