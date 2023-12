Nachrichten für den Ilm-Kreis

Am 6. Januar gibt es wieder ein Königsfeuer im Schlosshof in Gehren.

Ilm-Kreis Lagerfeuer, Orgelspiel und Leseabend: Auf diese Veranstaltungen können sich die Menschen im Ilm-Kreis in den kommenden Tagen freuen.

Musikalische Vesper zum Jahresausklang in Elxleben

Zum musikalischen Jahresausklang wird am Sonntag, 31. Dezember, um 17 Uhr in die Kirche Sankt Peter und Paul in Elxleben eingeladen. Die Musikalische Vesper wird gestaltet von Ilga Herzog (Flöte), Klaus Seyfarth (Horn und Alphorn), Beate Friedrich (Orgel) und Pfarrerin Franziska Remdt. Der Eintritt ist frei.

Leseabend im Schlossmuseum Arnstadt

Gemeinsam mit dem Schlossmuseum Arnstadt veranstaltet der THK-Verlag am Freitag, 5. Januar, um 18 Uhr einen Gesprächs- und Leseabend mit dem Autor Jürgen Ludwig. Unter dem Motto „Dr. Baum und Pille Wald“ liest er aus seinem Buch „Arnstadt, deine Bäume“. Er möchte darauf aufmerksam machen, dass viele Bäume auch Gesundheitshelfer sind und man den Arnstädter Erholungswald zwischen Marlittstraße und Alteburg als Medizin für das menschliche Wohlbefinden genießen kann. Passend dazu kann bereits ab 17 Uhr im Museum die Sonderausstellung „Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration“ besucht werden.

Jugendfeuerwehr Großbreitenbach sammelt Weihnachtsbäume ein

Die Jugendfeuerwehr Großbreitenbach sammelt am Samstag, 6. Januar, wieder ausgediente Weihnachtsbäume im Ort ein. Alte Bäume können am Straßenrand abgelegt oder direkt an die Jugendlichen übergeben werden. „Wir kommen zwischen 13 und 15 Uhr vorbei und werden uns deutlich bemerkbar machen“, heißt es in einer Mitteilung. Der Service ist kostenlos, um Spenden für die Arbeit der Jugendfeuerwehr wird gebeten.

Königsfeuer am Schlosshof in Gehren

Zum großen Königsfeuer lädt der Feuerwehrverein Gehren am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr auf den Gehrener Schlosshof ein. Weihnachtsbäume, die dann verbrannt werden sollen, werden bereits am Samstag ab 10 Uhr im Ort eingesammelt. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendfeuerwehr zugute.