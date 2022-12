Nacht-Special und Adventsausstellung in Frankenhain

Frankenhain. Der Modelleisenbahnclub wartet mit zwei Events an zwei Tagen auf. Am Samstag, 17. Dezember, ist bis 17 Uhr noch viel los in der Kleinen Waldstraße 11.

Linus Knuhr ist der Herr der Bergbahn und lässt den Zug auf einem nachgestellten Gebirgsmassiv per Fernsteuerung auf und ab fahren. Der Achtjährige ist eines der jüngsten Vereinsmitglieder des Modelleisenbahnclub Frankenhain. Der Verein hatte am Freitag, 16. Dezember, zu einem Nacht-Special eingeladen. Die Modelleisenbahn-Anlagen, die sich über knapp 80 Quadratmeter erstrecken, waren in stimmungsvolles Halbdunkel getaucht. Gut 200 Besucher kamen vorbei und staunten. Doch auch am Samstag, 17. Dezember, ist bis 17 Uhr noch viel zu sehen bei der Adventsausstellung in der Kleinen Waldstraße 11.