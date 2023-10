Antiquitäten, Sammlerstücke und vieles mehr gibt es am 7. Oktober beim Nachtflohmarkt in der Festhalle in Ilmenau. (Symbolfoto)

Nachtflohmarkt in der Festhalle in Ilmenau

Ilmenau. Beim Nachtflohmarkt am 7. Oktober in der Ilmenauer Festhalle können die Besucher stöbern und so einige Schätze entdecken.

Nach dreieinhalbjähriger Unterbrechung wird am kommenden Samstag, 7. Oktober, endlich wieder zum Nachtflohmarkt in der Ilmenauer Festhalle eingeladen. „Im vielfältigen Angebot für die ganze Familie sind Antiquitäten, Sammlerartikel, große und kleine Schätzchen, Altes und Besonderes und natürlich Trödel zu finden. Hier gibt es Schnäppchen für Jäger und Sammler“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Für Besucher geöffnet ist der Flohmarkt von 16 bis 23 Uhr. Auch für das leibliche Wohl werde ausreichend gesorgt. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder zwischen sechs und 14 Jahre zahlen einen Euro.

Weitere Informationen gib es online unter: www.ilmenau.de/festhalle